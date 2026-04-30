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Niente da fare Bimbo di 2 anni annega in una piscina privata di Vico Morcote

Sara Matasci

30.4.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
archivio KEYSTONE

Un grave incidente è avvenuto oggi, giovedì, a Vico Morcote.

Sara Matasci

30.04.2026, 17:45

Poco prima delle 14 la Centrale comune d'allarme (CECAL) ha ricevuto la segnalazione riguardante un bambino di due anni rinvenuto in una piscina di un'abitazione privata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio Sud, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Dopo aver effettuato le manovre di rianimazione, il bimbo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale, dove è deceduto.

Per offrire supporto psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team. 

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