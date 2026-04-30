Bimbo di 2 anni annega in una piscina privata di Vico Morcote

Un grave incidente è avvenuto oggi, giovedì, a Vico Morcote.
Poco prima delle 14 la Centrale comune d'allarme (CECAL) ha ricevuto la segnalazione riguardante un bambino di due anni rinvenuto in una piscina di un'abitazione privata.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio Sud, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.
Dopo aver effettuato le manovre di rianimazione, il bimbo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale, dove è deceduto.
Per offrire supporto psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.