Restano critiche le condizioni del bambino di 7 anni rimasto vittima di un grave incidente giovedì pomeriggio in Carrale di Bergamo a Castione.
Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe perso il controllo del suo monopattino elettrico mentre percorreva una strada del comune, cadendo rovinosamente a terra.
Immediatamente soccorso dai sanitari giunti sul posto, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona.
Nella notte, vista la gravità delle ferite riportate, è stato trasferito in una struttura specialistica oltre San Gottardo per ricevere cure più avanzate. Le sue condizioni restano gravi.