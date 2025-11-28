  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente a Castione Il bimbo è in condizioni critiche ed è trasferito oltre San Gottardo

Swisstxt

28.11.2025 - 15:40

San Giovanni
San Giovanni
TiPress

Restano critiche le condizioni del bambino di 7 anni rimasto vittima di un grave incidente giovedì pomeriggio in Carrale di Bergamo a Castione.

SwissTXT

28.11.2025, 15:40

28.11.2025, 15:52

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe perso il controllo del suo monopattino elettrico mentre percorreva una strada del comune, cadendo rovinosamente a terra.

Incidente. Cade dal monopattino a Castione, un bambino rischia di morire

IncidenteCade dal monopattino a Castione, un bambino rischia di morire

Immediatamente soccorso dai sanitari giunti sul posto, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona.

Nella notte, vista la gravità delle ferite riportate, è stato trasferito in una struttura specialistica oltre San Gottardo per ricevere cure più avanzate. Le sue condizioni restano gravi.

I più letti

I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
S'è dimesso Andriy Jermak, l'uomo forte di Zelensky. Quanto è corrotto? Ecco cosa si sa su di lui
Dopo la sconfitta di Madrid Marotta dà piena fiducia a Sommer, Chivu affonda nella sua dipendenza
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Totti e Bocchi accusati di abbandono di minori, Blasi insiste: interrogata la tata

Altre notizie

Grigioni. Inquinamento da idrocarburi in un serbatoio d'acqua potabile a Küblis

GrigioniInquinamento da idrocarburi in un serbatoio d'acqua potabile a Küblis

Grigioni. Impianti di risalita sotto pressione nonostante i ricavi

GrigioniImpianti di risalita sotto pressione nonostante i ricavi

Grigioni. Rilevati idrocarburi nelle condotte, Küblis rimane senza acqua potabile

GrigioniRilevati idrocarburi nelle condotte, Küblis rimane senza acqua potabile