Rete TILORichiesto un credito di quasi 800'000 franchi per la nuova fermata Bironico-Camignolo
Swisstxt
5.9.2025 - 10:06
Il Consiglio di Stato ticinese ha adottato il messaggio per la richiesta di un credito di 798'600 franchi (e dell'autorizzazione alla spesa di 1,47 milioni di franchi) destinati alla progettazione definitiva della nuova fermata ferroviaria di Bironico-Camignolo.
SwissTXT
05.09.2025, 10:06
05.09.2025, 11:33
Swisstxt
E' prevista nell’ambito dello sviluppo del servizio regionale TILO, sulla linea S90 Giubiasco-Lugano-Mendrisio.
Si stima che entro il 2040 sarà usata da 700 utenti al giorno. Saranno inoltre realizzate aree Bike+Rail.
In parallelo, sarà sviluppato il progetto dell’interscambio bus/treno, mentre la necessità di un parcheggio P+R verrà valutata.