Grosa in un'immagine del 2013 tipress

A Bissone spicca il ritorno sulla scena politica dell'ex sindaco Ludwig Grosa, condannato nel 2015 per il suo ruolo nella compravendita di un terreno, ma non per le accuse che riguardavano la sua carica di amministratore pubblico e in particolare la ristrutturazione della piscina comunale.

Grosa è stato eletto con 251 voti nella lista Lega-UDC, la quale ottiene il secondo seggio con l'ex PLR e municipale uscente Vladimiro Bernardi (185).

Ma al primo posto assoluto si è piazzato il sindaco in carica Andreino Incerti con Bissone Unita, che perde un seggio ma resta in municipio anche con Ugo Ballinari. Per il PLR, infine, la new entry è Andrea Orsatti (163).

