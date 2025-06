I pompieri di Melide sono intervenuto giovedì, attorno alle 12.30, per una presunta fuga di gas in via Peraa a Bissone.

Pompieri in azione Archivio Tipress

Swisstxt

Dopo aver isolato la zona è stato appurato che la perdita riguardava una cisterna all'esterno di una casa.

Non ci sono stati danni alle persone e il problema è stato risolto.