In seguito alla frana il fiume Lonza potrebbe tracimare nella notte

L'enorme frana di Blatten (VS) e l'accumulo d'acqua che ha già inondato le poche case rimaste in piedi. Keystone

Il fiume Lonza potrebbe superare il cono di detriti già la prossima notte. Il lago creatosi a monte dell'enorme frana di Blatten (VS) si sta riempiendo rapidamente, ha annunciato in una nota il canton Vallese.

Keystone-SDA SDA

Nel peggiore dei casi, potrebbero innescarsi colate detritiche. L'accumulo di acqua sta attualmente salendo di circa 80 centimetri all'ora, un ritmo leggermente più lento rispetto a qualche ora fa, è stato spiegato in una conferenza stampa convocata a Ferden (VS), località a circa due chilometri a valle della frana.

L'area coperta dall'acqua sta aumentando, ma attualmente sembra improbabile che l'onda di piena superi il bacino di Ferden. I villaggi di Gampel e Steg, più a valle, sono stati comunque inclusi nella pianificazione in vista di possibili evacuazioni. Al momento non ci sono ancora piani concreti al riguardo.

L'ampiezza del deposito di detriti aiuta a prevenire il peggio, ha detto Christian Studer dell'Ufficio per i pericoli naturali del canton Vallese. Si presume che il bacino di Ferden sia in grado di svolgere la sua funzione protettiva se l'acqua dovesse tracimare.

Da sole né Blatten né la Lötschental sarebbero in grado di far fronte alla ricostruzione, ha dichiarato davanti ai media la consigliera di Stato Franziska Biner (Centro). Sarà necessaria la solidarietà della popolazione di tutta la Svizzera. Il comune di Blatten ha aperto un conto per le donazioni e durante la conferenza stampa è stato fatto riferimento alle raccolte delle organizzazioni umanitarie.

Studer, rispondendo a una domanda dei giornalisti, ha affermato che non è possibile innescare artificialmente smottamenti. I punti da cui potrebbero partire colate detritiche sono numerosi.

«Potrebbe non essere la fine»

«Abbiamo ancora molto di cui preoccuparci. Potremmo essere a metà della catastrofe», ha dichiarato oggi il presidente del governo vallesano Mathias Reynard alla radio RTS, all'indomani della frana che ha travolto Blatten.

Ha poi sottolineato la solidarietà dimostrata.«Lo scenario peggiore che si è verificato ieri potrebbe non essere la fine», ha spiegato il consigliere di Stato socialista.

«Ci sono ancora centinaia di migliaia di metri cubi di roccia instabili», ha ricordato.La situazione viene monitorata da vicino. Si stanno analizzando i vari scenari possibili per prevedere il peggio e prendere tutte le decisioni necessarie per proteggere la popolazione, ha aggiunto Reynard.

Grande solidarietà

C'è già molta solidarietà in atto, ha sottolineato: nella valle, nel cantone e anche oltre, con la presenza dell'esercito e dei consiglieri federali. Anche il Consiglio di Stato ha dei rappresentanti sul posto.

«Non deluderemo nessuno»

Alla domanda sulla possibilità di un risarcimento per le persone colpite dal disastro, il ministro ha assicurato che il governo cantonale farà tutto il possibile per sostenerle. «Non deluderemo nessuno», ha promesso Reynard.

Reynard e i colleghi di governo Christophe Darbellay e Beat Rieder si sono recati oggi a Wiler, a valle di Blatten.

La Lötschental rimarrà abitata

Per Darbellay una cosa è chiara: la Lötschental rimarrà abitata. «Lasciare la valle non è un'opzione», ha affermato ai giornalisti. Anche Blatten sarà ricostruita.

«Nessuno può dire se sarà esattamente nello stesso posto»: come, dove e quando non è ancora chiaro al momento.«Ma dobbiamo offrire alla popolazione di Blatten una prospettiva a lungo termine», ha dichiarato Darbellay, che si è detto profondamente commosso dalla portata del disastro. Gli abitanti del villaggio hanno perso tutto, «la loro casa, i loro ricordi, la loro chiesa, il loro cimitero».