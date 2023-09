Nei Grigioni è stata chiusa anche la Brienzerstrasse per motivi di sicurezza. Keystone

La strada della Calanca tra Buseno e Rossa è chiusa per motivi di sicurezza a causa della caduta di massi tra il bivio per Castaneda in direzione di Rossa.

Al momento le autorità grigionesi non hanno fatto stato di possibili deviazioni.

A causa del maltempo anche altri collegamenti della Svizzera italiana hanno subito interruzioni, come è il caso della Centovallina, che resterà bloccata fino a martedì 26 a causa di una frana caduta sui binari a Verdasio.

Restando nei Grigioni, sempre per motivi di sicurezza è stata chiusa fino a nuovo avviso la Brienzerstrasse tra Lantsch/Lenz e Brienz, con quest’ultima raggiungibile passando da Crappanaira.

Swisstxt