Intorno alle 19.00 di questa sera (sabato) un uomo alla guida di una BMW con targa ticinese ha perso il controllo del veicolo mentre si trovava sulla rampa che da Massagno conduce alla rotonda della Vedeggio Cassaratte.

Immagine simbolica. Ti-Press

Swisstxt

L'automobile ha sbandato e si è ribaltata su un fianco. La strada è stata chiusa e sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano oltre ai pompieri di Lugano che hanno messo in sicurezza il veicolo.

La Polizia comunale è intervenuta per la gestione del traffico e la Cantonale per i rilievi del caso. Il conducente ha riportato ferite leggere. Ignote le cause dell'incidente.

Swisstxt