Christian Vitta Tipress

Per il secondo anno nessun versamento a Confederazione e cantoni da parte della Banca Nazionale Svizzera (BNS) che ha avuto una perdita di tre miliardi. Il consigliere di Stato Christian Vitta ai microfoni della RSI: «Non era stato messo nulla a preventivo».

La BNS ha registrato una perdita di 3 miliardi di franchi nel 2023. Una situazione che si traduce con l’impossibilità di distribuire contributi a Confederazione e cantoni, nemmeno al Ticino.

«Si era realisti soprattutto negli ultimi mesi dell’anno in quanto al di là del risultato d’esercizio che è stato presentato, bisogna ricordare che le riserve di distribuzione erano già negative di quasi 40 miliardi di franchi», afferma alla RSI Christian Vitta, responsabile del Dipartimento ticinese delle finanze.

Se un tempo questa entrata proveniente dalla BNS arrivava automaticamente, ora la situazione è cambiata ed è accompagnata da una certa preoccupazione.

«Sicuramente», argomenta Vitta, «se guardiamo in prospettiva storica, è un po’ un’eccezione che adesso per due anni di fila non viene più distribuito nulla. Se prendiamo la media storica degli ultimi 20 anni, la distribuzione è sempre stata in media attorno ai 55 milioni di franchi.»

Per poi continuare: «Queste riserve di distribuzione negative non sono un bel segnale per il futuro. Occorre però sottolineare che nel 2025 scade l’attuale convenzione che la Banca ha con il Dipartimento federale delle finanze e che è alla base del meccanismo di distribuzione. Bisognerà vedere cosa prevederà quella nuova proprio nell’ambito della distribuzione di riserve».

Il Ticino era però pronto a questa mancata entrata. Non era stato messo nulla a preventivo legato alla BNS.

