Accademia La Fondazione Nizzola conferisce le borse di studio a due ticinesi del Politecnico di Zurigo

Swisstxt

15.1.2026 - 11:37

I due giovani premiati.
I due giovani premiati.
Canton Ticino

La Fondazione Nizzola ha premiato, con due borse di studio del valore di 10'000 franchi ciascuna, due giovani studenti ticinesi attualmente iscritti a un Master presso il Politecnico federale di Zurigo.

Alessia Moneghini

15.01.2026, 11:37

15.01.2026, 11:43

Lo comunica giovedì il Dipartimento delle istituzioni.

Tra le numerose candidature di altissimo livello, la Fondazione ha conferito il «Nizzola Excellence Scholarship» ad Andrea Bernasconi, di Chiasso, e Simone Morandi, di Carabbia, per percorsi accademici all’interno del Master in Robotics, Systems and Control dell’ETHZ.

Le borse di studio sono state consegnate lo scorso 12 gennaio dal presidente della Fondazione Nizzola, nonché presidente del Governo, Norman Gobbi e dal rettore dell'ETHZ, Guenther Dissertori.

