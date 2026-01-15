AccademiaLa Fondazione Nizzola conferisce le borse di studio a due ticinesi del Politecnico di Zurigo
Swisstxt
15.1.2026 - 11:37
La Fondazione Nizzola ha premiato, con due borse di studio del valore di 10'000 franchi ciascuna, due giovani studenti ticinesi attualmente iscritti a un Master presso il Politecnico federale di Zurigo.
Lo comunica giovedì il Dipartimento delle istituzioni.
Tra le numerose candidature di altissimo livello, la Fondazione ha conferito il «Nizzola Excellence Scholarship» ad Andrea Bernasconi, di Chiasso, e Simone Morandi, di Carabbia, per percorsi accademici all’interno del Master in Robotics, Systems and Control dell’ETHZ.
Le borse di studio sono state consegnate lo scorso 12 gennaio dal presidente della Fondazione Nizzola, nonché presidente del Governo, Norman Gobbi e dal rettore dell'ETHZ, Guenther Dissertori.