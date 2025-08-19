LuganoBotte a madre e padre, via al processo al 46enne del Locarnese
19.8.2025 - 13:40
Si è aperto martedì a Lugano il processo contro un 46enne del Locarnese accusato di tentato omicidio intenzionale per aver aggredito i genitori lo scorso 10 novembre.
L'uomo, che impugnava un coltello, li ha colpiti con calci e pugni dopo una notte passata a bere.
L'imputato ha sostanzialmente riconosciuto i fatti, pur contestando l'accusa di tentato omicidio. Ha attribuito l'aggressione a un clima familiare disfunzionale, in particolare a un rapporto difficile con il padre.
In aula ha affermato di sentirsi molto cambiato e di voler rimediare a quanto fatto. Il processo, presieduto dal giudice Curzio Guscetti, proseguirà nel pomeriggio.