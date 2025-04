gr.ch

L'indagine della Procura dei minorenni grigionese per il lancio del mega petardo alla scuola Giacometti di Coira della scorsa metà febbraio si allarga ad altri allievi.

Swisstxt

Finora si era parlato di un solo presunto autore, ma ora – come confermato dalla Procura retica – i minori indagati per il reato di uso senza fine delittuoso e uso colposo di esplosivi sono più di uno. Gli inquirenti non vogliono fornire ulteriori dettagli per ragioni di inchiesta. Nella detonazione una quarantina di alunni e un insegnante avevano accusato disturbi e hanno dovuto sottoporsi a controlli medici. Due allieve erano rimaste leggermente ustionate.