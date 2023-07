Il nuovo Box della Biblioteca cantonale di Lugano Repubblica e Canton Ticino

La Biblioteca cantonale di Lugano va incontro all'utenza e adibisce un box esterno per la riconsegna del materiale preso in prestito. Lo hanno comunicato le autorità cantonali.

La cassetta, situata in prossimità del cancello di accesso al Palazzo studi, è progettata per accogliere in sicurezza qualsiasi tipo di media: libri, audiolibri, periodici e DVD.

Accessibile tutto l'anno, 24 ore su 24, beneficia anche della protezione di una telecamera per la videosorveglianza.

Le collaboratrici e i collaboratori della Biblioteca cantonale di Lugano provvederanno quotidianamente al recupero dei documenti, domenica esclusa.

Swisstxt