Ticino Nel mirino tre lupi del branco Lepontino

Swisstxt

6.10.2025 - 16:49

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Il branco Lepontino crescendo troppo e per tre dei cinque cuccioli di lupo nati quest’anno è stato ottenuto l’ordine di abbattimento.

SwissTXT

06.10.2025, 16:49

06.10.2025, 16:59

Ne dà notizia il sito del Dipartimento del territorio, secondo cui l’UFAM ha accolto la richiesta di regolazione proattiva inoltrata dal Cantone.

Una segnalazione, corredata da prove fotografiche, ha permesso infatti di accertare l’esistenza di cinque lupacchiotti del branco che si sposta sulla sponda orografica destra della valle Leventina e in alta Valle Lavizzara.

Sempre in Ticino, in settembre, il Consiglio di Stato aveva emanato degli ordini di regolazione proattiva per i branchi Bedretto, Madom e Carvina.

