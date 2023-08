Keystone

Le recenti colate detritiche in Val Bregaglia (GR), finite nel fiume Maira attraverso le valli laterali, hanno causato una probabile eliminazione della fauna ittica.

Dopo un test, condotto in quattro tratti diversi di 200 metri ciascuno, è stata rilevata la presenza di soli tre pesci.

Le forti precipitazioni del 24 luglio scorso hanno determinato un'importante colata detritica nel Valun dal Largh, un affluente sul versante sinistro della Maira appena tre chilometri al di sopra di Vicosoprano (GR).

I detriti e il fango contenevano sostanze intorbidanti e hanno creato un'ingente moria di pesci. Per un fiume di valle di queste dimensioni, significa che l'effettivo di pesci è stato praticamente eliminato, si legge in una nota diramata oggi dall'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni.

È molto probabile che le caratteristiche del fiume della Val Bregaglia, alla presenza di pochi affluenti pescosi e con arginature particolari, non permetteranno un ripopolamento autonomo e naturale. Secondo l'Ufficio per la caccia e la pesca, servirà innanzitutto un'analisi approfondita prima di procedere con misure concrete.

Swisstxt / SDA