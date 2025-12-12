  1. Clienti privati
Grigioni Per gli abitanti saranno possibili brevi ritorni a Brienz

Swisstxt

12.12.2025 - 08:04

keystone

Da sabato 13 dicembre gli abitanti sfollati di Brienz/Brinzauls (GR) potranno visitare durante il giorno il villaggio minacciato da una frana. A nord del villaggio è stata delimitata un'ulteriore area con divieto di accesso, a causa del pericolo di crolli.

SwissTXT

12.12.2025, 08:04

12.12.2025, 09:34

Sabato e domenica gli abitanti potranno accedere al villaggio dalle 9 alle 17, si legge oggi nel bollettino informativo del Comune di Albula/Alvra, di cui Brienz è frazione.

Le autorità prevedono di consentire l'accesso anche il mercoledì, il sabato e la domenica durante i mesi invernali. Sempre che la situazione lo consenta.

Nell'area a nord del villaggio è stato tracciato un perimetro di sicurezza, in cui vige un divieto di accesso assoluto. Dal pendio sopra il paese sussiste il pericolo della caduta di massi instabili e schegge di pietra.

La parte inferiore del cumulo di detriti, formatosi a seguito della frantumazione del «Plateau Ost» a fine novembre, si è fermata. La velocità di scivolamento alla sommità del pendio è in continua diminuzione.

Frana. Via libera dal Parlamento retico a 50 milioni per il ricollocamento degli abitanti di Brienz

FranaVia libera dal Parlamento retico a 50 milioni per il ricollocamento degli abitanti di Brienz

Situazione da rivalutare a gennaio

Al momento non è chiaro quale sarà il futuro a lungo termine per la popolazione di Brienz/Brinzauls. Entro fine gennaio verrà effettuata una nuova valutazione sulle condizioni della montagna.

Solo allora sarà possibile stabilire se sarà possibile revocare l'evacuazione, che dura da più di un anno.Nel frattempo, il Canton Grigioni ha promesso ulteriori aiuti: martedì il Gran Consiglio ha approvato un credito di 50 milioni di franchi per il ricollocamento preventivo degli abitanti del villaggio.

Il credito servirà a risarcire le persone che desiderano abbandonare definitivamente Brienz/Brinzauls e ricostruirsi un futuro altrove.

Frana. Per ora scongiurato il crollo del «Plateau Ost» a Brienz

FranaPer ora scongiurato il crollo del «Plateau Ost» a Brienz

