Niente visite oggi a Brienz per i residenti sfollati. Keystone

A causa della nebbia e delle precipitazioni, gli abitanti di Brienz (GR), villaggio minacciato da una frana, non potranno rientrare brevemente oggi nelle loro abitazioni come previsto.

Keystone-SDA SDA

Lo ha comunicato oggi il comune di Albula. La nebbia, in particolare, ostacola la visibilità del pendio instabile che sovrasta il paese.

In queste condizioni, aprire il villaggio ai residenti sfollati sarebbe troppo rischioso; per questo la visita al villaggio inizialmente prevista è stata annullata. Secondo il comunicato, anche l'attività agricola è limitata nelle aree intorno al villaggio. Il paese è stato aperto ieri ai residenti: 86 persone hanno colto l'occasione per dare un'occhiata alle loro case e appartamenti.