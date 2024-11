Carmelia Maissen Keystone

La consigliera di Stato retica, Carmelia Maissen, difende l'investimento di 40 milioni nel sistema di drenaggio di Brienz (GR).

«È giusto investire in questo tunnel», ha dichiarato, sottolineando che l’opera è essenziale non solo per il paese, ma anche per proteggere strade, la Ferrovia retica e la linea Swissgrid.

La galleria, lunga oltre due chilometri, mira a rallentare lo scivolamento del villaggio, attualmente di 2,4 metri all’anno, riducendolo sotto i dieci centimetri. Confederazione e Cantone coprono il 90% dei costi. Il progetto procede nonostante si valutino zone per ricollocare Brienz.

