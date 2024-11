La notte cala su Brienz RSI

Nel corso della giornata di sabato le operazioni di evacuazione di Brienz sono proseguite secondo i piani, ha dichiarato il portavoce del comune di Albula, all’agenzia di stampa ATS.

Diverse persone si erano già allontanate da sole e si prevede che entro domenica pomeriggio tutti gli 80 abitanti e i loro animali (compresi quelli delle due fattorie) avranno lasciato il villaggio che al calar della sera era illuminato solo dalle luci della chiesa di S. Callisto.

Anche l’altare della chiesa, vecchio di oltre 500 anni, è stato smembrato e portato via. Ora la preziosissima pala tardogotica (una delle più belle d'Europa) è in salvo in un deposito.

