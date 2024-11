Tutti via da Brienz RSI

Domenica alle 13, al termine dell'evacuazione, il paese Brienz sarà nuovamente in fase rossa.

Swisstxt

Ciò significa che l'accesso al villaggio, minacciato da una frana di 1,2 milioni di metri cubi sarà vietato a tutti, compresi, si è appreso, i pompieri. Sarà inoltre in vigore un divieto di sorvolo. I circa 80 abitanti stanno lasciando le loro case per la seconda volta in un anno e mezzo. Sperano che non si verifichi il peggio e che possano rientrare tra qualche mese. Anche il bestiame è stato traferito: una parte è stata portata al Plantahof a Lanquart. Messi in sicurezza pure l'altare tardogotico della chiesa di S. Callisto e l'archivio.

Swisstxt