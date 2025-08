Il villaggio stesso, invece, resta off limits per gli 80 abitanti sfollati (foto d'archivio). sda

Il terreno che era stato inzuppato dalla pioggia ha potuto asciugare e non c’è più pericolo immediato di scoscendimenti o colate di fango sulle strade cantonali a valle di Brienz, il comune grigionese evacuato da novembre a causa della minaccia di una frana.

Le autorità domenica hanno quindi annunciato la fine – da mezzogiorno – delle restrizioni che erano in vigore da lunedì scorso per il transito di ciclisti e pedoni.

Anche il sentiero escursionistico è di nuovo aperto. Inoltre, è permesso andare a pesca o in canoa sul fiume Albula. Il villaggio stesso, invece, resta off limits per gli 80 abitanti sfollati.