Ecco quando Si potrà camminare da un’Isola di Brissago all’altra grazie a una passerella galleggiante

Swisstxt

26.8.2025 - 10:15

Le Isole di Brissago
Le Isole di Brissago
Tipress

Una passerella galleggiante collegherà le Isole di Brissago nei weekend dal 30 agosto al 5 ottobre.

SwissTXT

26.08.2025, 10:15

26.08.2025, 10:20

L'iniziativa «75 passi tra le Isole» celebra i 75 anni del Giardino botanico che venne aperto al pubblico nel 1950.

L'Isola Piccola, detta anche dei conigli o di Sant'Apollinare, ospiterà concerti, spettacoli e attività per tutti, con ristoro sul posto.

Nei giorni feriali sono previste attività su iscrizione per le scuole.

L'Isola Piccola, raramente accessibile, ospita il progetto «L'Isola che c'è» dell'Istituto delle Scuole speciali del Sopraceneri, con laboratori pratici per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro

