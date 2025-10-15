  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal valore di 360'000 franchi In dogana a Brogeda con 45 kg di hashish in auto

Swisstxt

15.10.2025 - 09:01

GdF Como

Un cittadino ucraino è stato arrestato al valico di Brogeda mentre tentava di introdurre in Italia 45 kg di hashish nascosti in un'auto con targa tedesca.

SwissTXT

15.10.2025, 09:01

15.10.2025, 09:30

Il valore della droga sul mercato illegale è stimato in oltre 360'000 franchi.

La droga era nascosta in un doppiofondo artigianale dietro i sedili posteriori, scoperto grazie all'aiuto di unità cinofile.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di traffico di stupefacenti e portato nel carcere di Como.

L'operazione rientra nelle attività di contrasto ai traffici illeciti condotte da Agenzia delle Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza lungo il confine italo-svizzero.

I più letti

Jean Alesi mette all'asta una delle sue Ferrari: «È estremamente rara»
Ecco perché un arbitro di hockey è stato bandito a vita. Il video mostra il «gravissimo» errore
È morto l’ex consigliere di Stato Alberto Lepori
Alessandra Amoroso sulla salute della figlia: «Basta bugie. State dando il peggio di voi»
Molti svizzeri potrebbero risparmiare sulla cassa malati... ma non lo fanno

Altre notizie

Processo ai due agenti al via. Il procuratore: «Gobbi avrebbe dovuto essere sottoposto a un test del sangue»

Processo ai due agenti al viaIl procuratore: «Gobbi avrebbe dovuto essere sottoposto a un test del sangue»

Lutto in Ticino. È morto l’ex consigliere di Stato Alberto Lepori

Lutto in TicinoÈ morto l’ex consigliere di Stato Alberto Lepori

Dal confine. Maxi sequestro di droga nel Varesotto per 4 milioni di euro

Dal confineMaxi sequestro di droga nel Varesotto per 4 milioni di euro