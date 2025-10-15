Un cittadino ucraino è stato arrestato al valico di Brogeda mentre tentava di introdurre in Italia 45 kg di hashish nascosti in un'auto con targa tedesca.
Il valore della droga sul mercato illegale è stimato in oltre 360'000 franchi.
La droga era nascosta in un doppiofondo artigianale dietro i sedili posteriori, scoperto grazie all'aiuto di unità cinofile.
L'uomo è stato arrestato con l'accusa di traffico di stupefacenti e portato nel carcere di Como.
L'operazione rientra nelle attività di contrasto ai traffici illeciti condotte da Agenzia delle Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza lungo il confine italo-svizzero.