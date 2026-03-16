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In uscita dalla Svizzera Alla dogana di Brogeda con oltre 15 kg cocaina nascosti in auto

SDA

16.3.2026 - 10:26

L'uomo ha dichiarato di essere diretto a Genova. (Foto simbolica)
L'uomo ha dichiarato di essere diretto a Genova. (Foto simbolica)
Keystone

Stava passando la frontiera tra Svizzera e Italia con oltre 15 chili di cocaina nascosti in un doppiofondo sotto i sedili posteriori dell'auto. Per questo un domenicano residente in Spagna è stato arrestato in flagranza per traffico internazionale di droga.

Keystone-SDA

16.03.2026, 10:26

16.03.2026, 10:38

Con le attività di vigilanza alle dogane rafforzate per i Giochi di Milano-Cortina, il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza di Ponte Chiasso hanno fermato un'auto in entrata in Italia con targa svizzera, non intestata al guidatore.

Quest'ultimo si è subito mostrato nervoso e ha spiegato di dover andare a Genova, senza specificare i motivi del viaggio. Per questo motivo il controllo è stato esteso sulla persona, sui bagagli e sulla stessa auto.

I militari 'cacciavitisti' hanno trovato un piccolo doppiofondo ricavato nel vano portaoggetti del cruscotto, risultato però vuoto. L'ispezione sull'auto è stata ulteriormente approfondita e nel retro dei sedili posteriori è stato scoperto un secondo e più capiente doppiofondo, con all'interno oltre 15 chili di cocaina, divisi in 14 panetti.

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