Si potrà circolare tutti i giorni dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Sono intanto state posate delle reti di protezione.

La strada cantonale S102 Brusino Arsizio – Riva S. Vitale sarà riaperta parzialmente alla circolazione tutti i giorni dalle ore 05.30 alle 08.30 e dalle 16.30 alle 19.30, a partire da lunedì

Lo rende noto oggi (venerdì) il Dipartimento del territorio, sottolineando che i lavori per allontanare dalla zona di distacco della frana il materiale instabile sono proseguiti per tutta la settimana.

Per la sicurezza della strada sono state posate reti di protezione provvisorie e rimosse le piante potenzialmente pericolose.

Fino a oggi sono stati movimentati circa 1’000 metri cubi di materiale, una parte del quale ha raggiunto la strada.

Il pericolo di distacco di singole rocce è elevato

I lavori di alleggerimento della pressione nell’area di distacco - si legge nel comunicato - proseguiranno per tutto il fine settimana, con la strada chiusa.

Se non dovessero verificarsi nuove situazioni impreviste, da lunedì 3 marzo fino a venerdì 7 marzo saranno garantite quindi due fasce orarie di transito giornaliere su un’unica corsia, per tutti gli utenti.

Il passaggio dei veicoli degli enti di primo intervento sarà sempre garantito.

Continuano i lavori per permettere il distacco artificiale del materiale pericoloso e i lavori preliminari per la posa delle reti paramassi definitive, perché il rischio di un distacco di singoli blocchi in modo naturale è ancora molto elevato.