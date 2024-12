Brusio, operaio 19enne cade da una parete rocciosa gr.ch

Un operaio 19enne è caduto da una parete rocciosa ieri, mercoledì, durante dei lavori di messa in sicurezza a Brusio.

Per recuperarlo è stato impiegato un elicottero dotato di verricello. Il giovane stava lavorando in zona di «I Goz». Intorno alle ore 9:30, per motivi non ancora accertati, è caduto da una sporgenza, fermandosi ai piedi di un albero e riportando diverse fratture.

La REGA, dopo averlo recuperato, lo ha elitrasportato presso l’Ospedale Engadina Alta a Samedan. La polizia cantonale dei Grigioni sta indagando sulle circostanze che hanno portato alla caduta, si legge giovedì in un comunicato.

