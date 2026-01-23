Elezioni suppletive a Brusio: Migliacci e Plozza in corsa (immagine d'archivio). Keystone

A Brusio l'8 marzo si terranno le elezioni suppletive per la presidenza comunale: in corsa Davide Migliacci e Giancarlo Plozza.

Redazione blue News Swisstxt

L’8 marzo a Brusio, nei Grigioni, si terranno le elezioni suppletive per scegliere il nuovo presidente comunale. In corsa ci sono Davide Migliacci e Giancarlo Plozza, come confermato dalla cancelleria comunale all'agenzia «Keystone-ATS».

Migliacci, presidente locale dell'UDC, aveva annunciato la propria candidatura già nel mese di luglio. Più recente invece la discesa in campo di Plozza, che in passato ha ricoperto per oltre vent’anni la funzione di cancelliere comunale.

La consultazione è stata convocata in seguito alle dimissioni del sindaco Pietro Della Cà, eletto nel 2023. Il nuovo presidente assumerà l'incarico tra circa due mesi e resterà in carica per un anno e mezzo, fino al termine della legislatura 2024-2027.