  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Brusio al voto l'8 marzo: due candidati per la presidenza comunale

Swisstxt

23.1.2026 - 20:08

Elezioni suppletive a Brusio: Migliacci e Plozza in corsa (immagine d'archivio).
Elezioni suppletive a Brusio: Migliacci e Plozza in corsa (immagine d'archivio).
Keystone

A Brusio l'8 marzo si terranno le elezioni suppletive per la presidenza comunale: in corsa Davide Migliacci e Giancarlo Plozza.

Redazione blue News

23.01.2026, 20:08

23.01.2026, 20:09

L’8 marzo a Brusio, nei Grigioni, si terranno le elezioni suppletive per scegliere il nuovo presidente comunale. In corsa ci sono Davide Migliacci e Giancarlo Plozza, come confermato dalla cancelleria comunale all'agenzia «Keystone-ATS».

Migliacci, presidente locale dell'UDC, aveva annunciato la propria candidatura già nel mese di luglio. Più recente invece la discesa in campo di Plozza, che in passato ha ricoperto per oltre vent’anni la funzione di cancelliere comunale.

La consultazione è stata convocata in seguito alle dimissioni del sindaco Pietro Della Cà, eletto nel 2023. Il nuovo presidente assumerà l'incarico tra circa due mesi e resterà in carica per un anno e mezzo, fino al termine della legislatura 2024-2027.

I più letti

La figlia del comandante di Auschwitz Höss: «Non reprimo più quanto successo»
Jacques Moretti rilasciato dopo il versamento d'una cauzione di 200'000 franchi. Ecco chi l'ha pagata
MeteoSvizzera lancia l'allarme per forti nevicate su tutto il Ticino
Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»
Arresti e immigrazione: proteste contro i nuovi poteri dell'ICE

Altre notizie

Lugano. Rapina alla gioielleria Taleda: sette imputati verso il processo

LuganoRapina alla gioielleria Taleda: sette imputati verso il processo

Grigioni. Bilancio positivo al WEF per il Governo retico, garantita la sicurezza

GrigioniBilancio positivo al WEF per il Governo retico, garantita la sicurezza

Grado 3 su 5. MeteoSvizzera lancia l'allarme per forti nevicate su tutto il Ticino

Grado 3 su 5MeteoSvizzera lancia l'allarme per forti nevicate su tutto il Ticino