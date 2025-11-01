  1. Clienti privati
In manette un irlandese Buco da oltre 20 milioni, un nuovo arresto

Swisstxt

1.11.2025 - 17:54

archivio keystone

Arrestato a Zurigo il presunto complice del 47enne austriaco già rinviato a giudizio per una truffa da 22,9 milioni di franchi.

SwissTXT

01.11.2025, 17:54

01.11.2025, 18:12

Si tratta di un irlandese 40enne residente negli USA, fermato all'aeroporto di Kloten. Il caso riguarda affari inesistenti in vari ambiti, dall'immobiliare al petrolio, dalle auto di lusso agli aerei. I fondi erano confluiti in parte su conti bancari luganesi.

La truffa ha colpito una quindicina di risparmiatori, quasi tutti stranieri, tra luglio 2022 e giugno 2024. La magistratura dovrà ora decidere se processare i due imputati insieme o separatamente.

