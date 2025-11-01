In manette un irlandeseBuco da oltre 20 milioni, un nuovo arresto
Swisstxt
1.11.2025 - 17:54
Arrestato a Zurigo il presunto complice del 47enne austriaco già rinviato a giudizio per una truffa da 22,9 milioni di franchi.
SwissTXT
01.11.2025, 17:54
01.11.2025, 18:12
Swisstxt
Si tratta di un irlandese 40enne residente negli USA, fermato all'aeroporto di Kloten. Il caso riguarda affari inesistenti in vari ambiti, dall'immobiliare al petrolio, dalle auto di lusso agli aerei. I fondi erano confluiti in parte su conti bancari luganesi.
La truffa ha colpito una quindicina di risparmiatori, quasi tutti stranieri, tra luglio 2022 e giugno 2024. La magistratura dovrà ora decidere se processare i due imputati insieme o separatamente.