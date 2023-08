Contenere la popolazione dei cinghiali è molto importante. Ti-Press

Sono 880 i cacciatori che hanno preso parte alla prima stagione di caccia estiva al cinghiale, iniziata il 2 giugno e terminata il 31 luglio, su quasi tutto il territorio cantonale, esclusi i distretti di Blenio, Leventina e Vallemaggia. A breve parte la caccia alta.

In totale sono stati abbattuti 1'100 animali: 566 nel Luganese, 234 nel Locarnese, 173 nel Mendrisiotto, 100 nel Bellinzonese e 27 nel distretto di Rivera.

Nel rispetto delle norme federali, in giugno si è svolta la caccia di appostamento sui prati al tramonto e all’alba, in luglio quella notturna da postazione sopraelevata in bosco.

A breve, ricorda la nota cantonale diffusa martedì mattina, partirà la stagione di caccia alta, durante la quale sarà possibile cacciare non solo il cinghiale ma anche, come di consueto, il cervo, il capriolo e il camoscio.

La prima parte è prevista dal 2 al 16 e dal 22 al 26 settembre 2023. La seconda nel periodo tardo autunnale - invernale tra il 18 novembre 2023 e il 21 gennaio 2024 limitatamente ai giorni di sabato, domenica e mercoledì.

Swisstxt