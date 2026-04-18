La fuga è partita a Celerina e si è conclusa nella zona di Thusis (immagine d'archivio d'illustrazione). Polizia GR

Una vettura rubata sabato mattina a Celerina, nel canton Grigioni, è stata intercettata e fermata dalla polizia cantonale grigionese nei pressi di Thusis. Al volante si trovava un minorenne richiedente asilo sprovvisto di patente di guida, riferiscono le forze dell'ordine retiche.

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L'allarme è scattato intorno alle 08.00 quando la centrale operativa ha ricevuto la denuncia del furto di un'Audi.

È immediatamente stata attivata la caccia al veicolo e circa due ore più tardi una pattuglia ha avvistato l'auto mentre viaggiava in direzione di Thusis.

Gli agenti hanno fermato il mezzo e identificato il conducente: il giovane è stato arrestato.