Ti-Press

Nel 2025 gli effettivi di cervo e capriolo nei Grigioni risultano in calo rispetto l’anno precedente, confermando l’efficacia della caccia nella gestione della fauna selvatica.

Swisstxt

«L’attività venatorio ha portato una riduzione degli effettivi di cervo anche nelle zone problematiche», ha detto Adrian Arquint dell’Ufficio caccia e pesca, sottolineando come il calo degli esemplari, in 19 su 21 regioni, è in linea con la strategia «spazio vitale bosco-selvaggina 2021».

Buone notizie anche per la selvaggina minuta: durante il rilevamento dei cervi sono state avvistate 1242 lepri, un numero record.