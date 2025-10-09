Arte venatoriaLa caccia tardo autunnale in Ticino parte dal 15 novembre
Swisstxt
9.10.2025 - 09:48
La caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo prenderà avvio sabato 15 novembre.
SwissTXT
09.10.2025, 09:48
09.10.2025, 09:51
Swisstxt
Lo annuncia giovedì il Dipartimento del territorio. Con lo scopo di completare i piani di prelievo per queste due specie, è previsto, come di consueto, questo ulteriore periodo di prelievo che però sarà caratterizzato da alcuni importanti cambiamenti.
Il prelievo, che sarà occasione per intervenire nei distretti con più danni all'agricoltura, avverrà dal 15 novembre al 21 dicembre 2025, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
Tra le novità, l'autorizzazione è acquistabile nelle cancellerie comunali, ma soprattutto ogni cacciatore non sarà più vincolato al proprio distretto.