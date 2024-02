Cadavere trovato a Montagnola, un arresto

Tipress

Un inquilino dello stabile ha spostato il cadavere del 35enne trovato nell’atrio una settimana fa. L’uomo è morto per un’intossicazione.

Ci sono novità sul caso del cadavere trovato il 1° febbraio nell’atrio di una palazzina a Montagnola. Il 35enne, residente nel Luganese, sarebbe morto a causa di un’intossicazione. Impossibile, ora come ora, sapere quale sostanza l’avrebbe provocata.

L’intervento di terzi sembrerebbe dunque da escludere.

Un inquilino dello stabile è stato comunque arrestato. Il decesso è avvenuto infatti nel suo appartamento, usato come abitazione di vacanza, e preso dal panico l’uomo (uno svizzero tedesco sulla cinquantina) ha spostato il corpo dell’amico.

In settimana l’imputato è stato più volte sentito, e per il momento dovrà rimanere in carcere.

L’accusa ipotizzata in via principale è quella di omissione di soccorso.

