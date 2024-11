Immagine d'archivio Ti-Press

Martedì mattina la polizia è intervenuta in un’abitazione a Morbio inferiore, dove ha rinvenuto il corpo di una persona deceduta.

Swisstxt

Si tratterebbe di una donna sulla settantina. La morte sarebbe avvenuta attorno alle 10.30. Sulle cause gli accertamenti sono in corso, e non si esclude l’intervento di terzi.

Secondo informazioni giunte alla RSI, si tratterebbe di un omicidio.

Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe già la posizione di un parente.

Swisstxt