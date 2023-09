È rimasto ferito seriamente il 53enne svizzero domiciliato nel Locarnese che nel tardo pomeriggio di giovedì è caduto con il monopattino elettrico mentre circolava sul Lungolago Motta a Locarno.

I monopattini elettrici sono più pericolosi di quello che pensa comunemente la gente, Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

In base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del SALVA, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

«Eventuali testimoni dell'incidente – precisa una nota della Polizia cantonale – sono pregati di telefonare alla Centrale comune d'allarme (CECAL) allo 0848 25 55 55».

Swisstxt