Un monopattino elettrico iStock

Oggi, poco prima delle 13.30, è avvenuto un incidente della circolazione stradale a Castagnola.

Un 32enne, cittadino svizzero domiciliato nel Luganese, circolava in discesa, in Strada di Gandria, alla guida di un monopattino elettrico quando - stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire - è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno prestato le prime cure all'uomo e l'hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

In base alle prime valutazioni mediche, il 32enne ha riportato serie ferite.