Cause da stabilire Cade con il monopattino elettrico a Breganzona, uomo in pericolo di morte

Sara Matasci

19.1.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Un grave incidente della circolazione stradale è avvenuto domenica, poco prima delle 19, a Breganzona.

Sara Matasci

19.01.2026, 12:05

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 65enne svizzero - residente nella regione - circolava alla guida di un monopattino elettrico su via Bioggio in direzione di Vezia quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è rovinato al terra mentre si trovava all'interno di una rotonda.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio Nord, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno prestato le prime cure al 65enne e l'hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

A detta dei medici, l'uomo ha riportato serie ferite, tali da metterne in pericolo la vita.

