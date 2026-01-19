Immagine d'illustrazione sda

Un grave incidente della circolazione stradale è avvenuto domenica, poco prima delle 19, a Breganzona.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 65enne svizzero - residente nella regione - circolava alla guida di un monopattino elettrico su via Bioggio in direzione di Vezia quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è rovinato al terra mentre si trovava all'interno di una rotonda.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio Nord, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno prestato le prime cure al 65enne e l'hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

A detta dei medici, l'uomo ha riportato serie ferite, tali da metterne in pericolo la vita.