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Incidente Cade con la bici, bambino si ferisce a Novazzano

Paolo Beretta

8.6.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Keystone / Archivio

Il ragazzo è stato trasportato al Civico di Lugano.

Paolo Beretta

08.06.2026, 14:13

08.06.2026, 14:18

Un bambino in bicicletta è rimasto ferito lunedì attorno alle 12h30 a Novazzano.

L’incidente, come riferisce la RSI, è avvenuto in Via Torraccia, nei pressi della farmacia. Stando alle prime informazioni raccolte dall'emittente di Comano avrebbe riportato ferite giudicate serie.

Per motivi da stabilire, il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra.

Dopo le prime cure sul posto prodigate dai soccorritori del SAM, il bambino è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano.

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