L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 nei pressi dell’Alpe Agra. Secondo le prime informazioni, il ciclista – cittadino svizzero domiciliato nel Luganese – avrebbe perso il controllo del mezzo per cause che dovranno essere chiarite dall’inchiesta di polizia, cadendo rovinosamente a terra.
Sul posto è intervenuto l’equipaggio della Rega, che dopo aver prestato le prime cure ha trasportato l’uomo in elicottero all’ospedale.
Stando a una prima valutazione medica, il 59enne ha riportato ferite di una certa gravità.