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Luganese Cade con la mountain bike nell'Alto Malcantone, ferito un 59enne

Antonio Fontana

10.4.2026

Sul posto è intervenuta la Rega.
Sul posto è intervenuta la Rega.
Keystone

Un uomo di 59 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di venerdì durante un’uscita in mountain bike nella regione dell’Alto Malcantone.

Antonio Fontana

10.04.2026, 18:10

10.04.2026, 18:42

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 nei pressi dell’Alpe Agra. Secondo le prime informazioni, il ciclista – cittadino svizzero domiciliato nel Luganese – avrebbe perso il controllo del mezzo per cause che dovranno essere chiarite dall’inchiesta di polizia, cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto è intervenuto l’equipaggio della Rega, che dopo aver prestato le prime cure ha trasportato l’uomo in elicottero all’ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, il 59enne ha riportato ferite di una certa gravità.

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