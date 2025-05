Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Oggi, mercoledì, versi le 14:30 a Bellinzona, c'è stato un grave infortunio sul lavoro in una palazzina in ristrutturazione in vicolo Sottocorte.

Lo comunica la Polizia cantonale. Secondo una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta stabilirà, un 55enne operaio svizzero domiciliato nel Locarnese stava effettuando dei lavori all'interno della struttura, quando è caduto da un'altezza di circa 3,5 metri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica l'operaio ha riportato serie ferite.