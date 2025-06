Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Un 29enne di origine armena ha riportato serie ferite in un incidente stradale occorso nella tarda serata di ieri, sabato, in via Vallemaggia a Solduno.

Lo ha reso noto oggi la Polizia cantonale ticinese.

L’uomo, domiciliato nella regione, stava circolando su un monopattino elettrico. Per ragioni ancora da stabilire ha perso il controllo del suo mezzo per poi cadere a terra e riportare appunto, stando ad una prima valutazione medica, gravi lesioni.

Sul posto sono intervenuti agenti della cantonale e della comunale di Locarno, nonché i soccorritori del SALVA che, dopo le prime cure, hanno trasportato il 29enne in ambulanza all’ospedale.