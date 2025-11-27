Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Oggi, giovedì, poco dopo le 13:30, un bambino di 7 anni è caduto dal monopattino in Carrale di Bergamo a Castione. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

In base a una prima valutazione medica, il bambino - domiciliato nel Bellinzonese - ha riportato gravi ferite: la sua vita è in pericolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale e, in supporto, della Polizia città di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e della Rega, che dopo avere prestato le prime cure al piccolo, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.

Eventuali testimoni sono invitati a contattare la Centrale comune d'allarme (CECAL) allo 0848 25 55 55.