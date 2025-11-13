  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente Cade dalla bicicletta a Giubiasco, gravi ferite per un uomo

Alessia Moneghini

13.11.2025

L'uomo è stato soccorso dala Croce Verde Bellinzona (immagine illustrativa).
L'uomo è stato soccorso dala Croce Verde Bellinzona (immagine illustrativa).
Ti-Press

Questo giovedì mattina un ciclista ha perso il controllo del suo mezzo cadendo a terra in via Saleggi a Giubiasco. L'uomo ha riportato serie ferite, come comunica la Polizia cantonale ticinese.

Alessia Moneghini

13.11.2025, 09:58

Secondo la ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta della polizia, poco prima delle 8 un 53enne – portoghese domiciliato nel Bellinzonese –stava circolando su una passerella ciclabile, quando ha perso il controllo della bicicletta cadendo a terra.

Sul luogo dell'incidenti sono intervenuti, oltre agli agenti della Cantonale, i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

In base alla prima valutazione medica il ciclista ha riportato serie ferite.

I più letti

Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»
Ecco Laila Hasanovic, la modella danese nuova fiamma di Sinner e presente alle ATP Finals
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
Il principe George attira gli sguardi di tutti, mentre la madre Kate è aspramente criticata

Altre notizie

Sensibilizzazione. La disabilità in primo piano nelle giornate grigionesi contro la violenza domestica

SensibilizzazioneLa disabilità in primo piano nelle giornate grigionesi contro la violenza domestica

Il bilancio di «Acque sicure». In Ticino aumentano gli annegamenti nell’estate 2025

Il bilancio di «Acque sicure»In Ticino aumentano gli annegamenti nell’estate 2025

Ticino. Nuovo incontro sul collegamento A2 - A13 tra Cantone, USTRA e Sant'Antonino

TicinoNuovo incontro sul collegamento A2 - A13 tra Cantone, USTRA e Sant'Antonino