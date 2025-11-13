Secondo la ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta della polizia, poco prima delle 8 un 53enne – portoghese domiciliato nel Bellinzonese –stava circolando su una passerella ciclabile, quando ha perso il controllo della bicicletta cadendo a terra.
Sul luogo dell'incidenti sono intervenuti, oltre agli agenti della Cantonale, i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.
In base alla prima valutazione medica il ciclista ha riportato serie ferite.