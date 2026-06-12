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Solcio di Lesa Cade elicottero sulle rive del Lago Maggiore, un morto e 3 feriti

Swisstxt

12.6.2026 - 13:12

È di un morto e tre feriti il bilancio delle vittime di un incidente in elicottero che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì, a Solcio di Lesa, località della provincia di Novara che si affaccia sul Lago Maggiore.

Un elicottero del Soccorso alpino italiano in un'immagine illustrativa d'archivio.
Un elicottero del Soccorso alpino italiano in un'immagine illustrativa d'archivio.
KEYSTONE

Paolo Beretta

12.06.2026, 13:12

12.06.2026, 13:23

Secondo quanto si è appreso, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona,  a foce dell'Erno, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, quando, per cause ancora da accertare, è precipitato.

Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo, che stando alle prime informazioni non è precipitato nelle acque del Verbano, ma sulla terraferma,

La persona deceduta, stando a diversi siti online, tra i quali quello di Sky Tg24, la persona deceduta avrebbe sui 60 anni.  

Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco del comune di Lesa, Luca Bona, per seguire lo sviluppo delle operazioni.

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