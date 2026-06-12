Cade elicottero sulle rive del Lago Maggiore, un morto e 3 feriti

È di un morto e tre feriti il bilancio delle vittime di un incidente in elicottero che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì, a Solcio di Lesa, località della provincia di Novara che si affaccia sul Lago Maggiore.

Un elicottero del Soccorso alpino italiano in un'immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Secondo quanto si è appreso, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona, a foce dell'Erno, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, quando, per cause ancora da accertare, è precipitato.

Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo, che stando alle prime informazioni non è precipitato nelle acque del Verbano, ma sulla terraferma,

La persona deceduta, stando a diversi siti online, tra i quali quello di Sky Tg24, la persona deceduta avrebbe sui 60 anni.

Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco del comune di Lesa, Luca Bona, per seguire lo sviluppo delle operazioni.