Cade elicottero sulle rive del Lago Maggiore, un morto e 3 feriti

Solcio di LesaCade elicottero sulle rive del Lago Maggiore, un morto e 3 feriti
Swisstxt
12.6.2026 - 13:12
È di un morto e tre feriti il bilancio delle vittime di un incidente in elicottero che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì, a Solcio di Lesa, località della provincia di Novara che si affaccia sul Lago Maggiore.
Secondo quanto si è appreso, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona, a foce dell'Erno, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, quando, per cause ancora da accertare, è precipitato.
Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo, che stando alle prime informazioni non è precipitato nelle acque del Verbano, ma sulla terraferma,