Cade in una scarpata per una decina di metri, la vita di un 31enne è in pericolo

Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Oggi, lunedì, verso le 00:30 ad Arogno in Stráda da Devógg, un uomo è caduto in una scarpata per una decina di metri finendo nel greto di un riale. La vittima ha riportato delle gravi ferite: la sua vita è in pericolo.

Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

Secondo una prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta delle autorità, un 31enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto, è, come detto, caduto per una decina di metri in una scarpata terminando sul greto di un riale.

In base alla prima valutazione medica, l'uomo ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.

Oltre agli agenti della Cantonale, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Città di Mendrisio, i pompieri di Melide, l'Unità di Intervento Tecnico dei Pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, del Sam e della Rega.

Questi ultimi, dopo aver prestato le prime cure alla vittima, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.