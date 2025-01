archivio TI-Press

Nella notte tra venerdì e oggi (sabato), intorno a mezzanotte e mezza, c’è stato un incidente a Solduno, in via alle Vigne, che ha coinvolto un motociclista rimasto gravemente ferito.

SwissTXT Swisstxt

Secondo la prima ricostruzione fornita dalla polizia cantonale il 35enne colombiano domiciliato nel Locarnese ha perso il controllo del mezzo e ha urtato prima una recinzione, per poi finire a terra.

I soccorritori del SALVA, dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in ospedale e, in base a una prima valutazione medica, la vita del 35enne è in pericolo.