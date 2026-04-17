Sul posto anche i soccorritori della Rega (immagine illustrativa). sda

Nel corso della notte tra giovedì e venerdì, un giovane di 17 anni è morto a Corippo. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

Secondo un prima ricostruzione, e per cause che stabilirà l'inchiesta delle autorità, il ragazzo - un cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna - è caduto per circa 20 metri in un dirupo, all'esterno di un rustico, rovinando nel fiume Verzasca.

Il giovane è stato dato per scomparso poco dopo le 06:00 alla Centrale comune d'allarme (CECAL). Il suo corpo privo di vita è stato trovato verso le 11:30 nel corso d'acqua.

Per le operazioni di ricerca e recupero sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Intercomunale del Piano, i soccorritori della Rega e del Soccorso Alpino Svizzero (SAS).

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.