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Valle Verzasca Cade per 20 metri da un dirupo, muore un 17enne a Corippo

Alessia Moneghini

17.4.2026

Sul posto anche i soccorritori della Rega (immagine illustrativa).
Sul posto anche i soccorritori della Rega (immagine illustrativa).
sda

Nel corso della notte tra giovedì e venerdì, un giovane di 17 anni è morto a Corippo. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

Alessia Moneghini

17.04.2026, 16:57

Secondo un prima ricostruzione, e per cause che stabilirà l'inchiesta delle autorità, il ragazzo - un cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna - è caduto per circa 20 metri in un dirupo, all'esterno di un rustico, rovinando nel fiume Verzasca.

Il giovane è stato dato per scomparso poco dopo le 06:00 alla Centrale comune d'allarme (CECAL). Il suo corpo privo di vita è stato trovato verso le 11:30 nel corso d'acqua. 

Per le operazioni di ricerca e recupero sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Intercomunale del Piano, i soccorritori della Rega e del Soccorso Alpino Svizzero (SAS).

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.

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