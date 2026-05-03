Immagine d'archivio d'illustrazione KEYSTONE

Un motociclista 63enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto poco dopo le 15.30 di sabato a Sils im Engadin, nei Grigioni.

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Nel sinistro, che non ha coinvolto altri veicoli, il centauro ha riportato lesioni alla gamba destra.

Stando a un comunicato della polizia grigionese, l'uomo stava percorrendo la strada del Maloja in direzione di Silvaplana quando ha toccato il guardrail sulla destra.

Per le conseguenze della caduta, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale dell'Alta Engadina di Samedan.