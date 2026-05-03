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Grigioni Cade sulla strada del Maloja, ferite a una gamba per un centauro 63enne

SDA

3.5.2026 - 11:33

Immagine d'archivio d'illustrazione
Immagine d'archivio d'illustrazione
KEYSTONE

Un motociclista 63enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto poco dopo le 15.30 di sabato a Sils im Engadin, nei Grigioni. 

Keystone-SDA

03.05.2026, 11:33

03.05.2026, 11:45

Nel sinistro, che non ha coinvolto altri veicoli, il centauro ha riportato lesioni alla gamba destra.

Stando a un comunicato della polizia grigionese, l'uomo stava percorrendo la strada del Maloja in direzione di Silvaplana quando ha toccato il guardrail sulla destra.

Per le conseguenze della caduta, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale dell'Alta Engadina di Samedan.

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