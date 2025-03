Immagine illustrativa d'archivio Ti-Press

Durante la mattinata di martedì, poco prima delle 9.45, un'impalcatura è crollata durante il montaggio in un cantiere in Via Raimondo Rossi ad Arzo, provocando il ferimento di due operai.

Si tratta di un 54enne italiano domiciliato nel Luganese, che ha riportato ferite di media entità, e un 48ennne pure italiano domiciliato in Piemonte che è rimasto leggermente ferito.

Sul cantiere era presente anche un terzo operaio, rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM, un elicottero della Rega e anche i pompieri del Mendrisiotto per estrarre i feriti, che sono stati trasportati in elicottero e in ambulanza all’ospedale.