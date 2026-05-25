Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Oggi, lunedì, verso le 17:30, in Val Porta si è verificato un infortunio in montagna con esito letale. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

Secondo una prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta, una 80enne e un 84enne – cittadini svizzeri residenti nel Canton Zurigo – stavano scendendo in direzione di Vogorno quando sono rimasti vittime di una caduta in un dirupo situato a circa 500 metri di altitudine.

Dei conoscenti che li avevano preceduti non li hanno visti arrivare e hanno quindi attivato le ricerche e allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna a causa delle gravi ferite riportate.

L'uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato elitrasportato in ospedale.